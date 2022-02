“Colombia no tiene la capacidad de asimilar más migrantes”: canciller

Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez advirtió el pasado miércoles que Colombia no tiene la capacidad para asimilar nuevos migrantes.

"Es algo desproporcionado: son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes? ¿Cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela", dijo la alta funcionaria ante el ente multilateral.