'69,7% de colegios no capacitaron a docentes en educación sexual en 2 años'

Desde su experiencia, la psicóloga confirmó que múltiples colegios, a nivel general, no aplican un manejo adecuado, o en su defecto, no transmiten información con cimientos sólidos referente a la educación sexual.

“En los colegios no se habla de educación sexual, los jóvenes vienen con estereotipos desde los hogares. Hay comunidades que son muy vulnerables y que tienen prejuicios en su mente, e incluso, que los docentes hablen con sus hijos de dichas temáticas, les genera temor”, explicó Buelvas.

Además, la psicóloga expresó lo siguiente: “en algunos casos el temor de los papás puede estar relacionado con ‘el libertinaje’. Sin embargo, dicha ‘libertad’ permite desarrollarnos correctamente. Es un proceso que se encuentra pausado. En algunas ocasiones los jóvenes no toman la temática en serio porque no se le he dado el manejo adecuado”.

Por otra parte, EL HERALDO se contactó con una docente de colegio público en Barranquilla, Emilse Jiménez, quien desde su labor recalcó las desventajas de no manejar temas de educación sexual.

“La educación sexual es derecho constitucional que se debe impartir en el ámbito escolar, la desventaja la encontramos en aquellos jóvenes que están desescolarizados, pues desafortunadamente no reciben la información oportuna para prevenir embarazos o enfermedades de transmisión sexual que sería una de las principales consecuencias a largo y corto plazo”, precisó la docente.

De acuerdo con la educadora, poder transmitir información veraz a los estudiantes, evita que busquen respuesta a sus inquietudes en cualquier lado, sino que la reciban de fuentes confiables.