“Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”: Day a Máximo Noriega

“Máximo, es que yo no le estoy robando a nadie porque esa plata tampoco era para él (Nicolás). Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando y él (Nicolás) me quiere acusar a mí de ladrona”, dijo Day Vásquez a Noriega, dando a entender que no tenía planes de devolver el dinero, cuya cantidad no se menciona.

“Si no que me ponga una denuncia (...) él tiene rabo de paja, lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata (...) Yo a Nicolás no le estoy pidiendo nada, al contrario, esa plata me correspondería porque él no me ha dado nada en estos 4 meses, solo 5 millones de pesos que me mandó contigo y tú lo sabes”, agregó.