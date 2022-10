Padre de Luis Colmenares recordó a su hijo con dolor: “otra vez octubre”

Para la familia de Luis Andrés Colmenares, entrar en el mes de octubre no significa lo mismo desde hace casi 12 años. El próximo 31 de este mes se cumplirá un año más de la muerte del joven en extrañas circunstancias y el propio padre lo recuerda con dolor a través de sus redes sociales.

El señor Luis, en su cuenta de Twitter, publicó un video donde se observan varias imágenes de su hijo en vida, acompañado de un mensaje.

“OTRA VEZ OCTUBRE… Desde hace 12 años siempre que empieza octubre es difícil para mí. Cuando la gente me reconoce se quedan viéndome, y me imagino que se preguntarán: cómo hace este hombre para seguir la vida con semejante cruz encima. Hoy les digo algo que he leído”, se lee en el trino.