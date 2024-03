Anuncian despidos en la UNGRD por el escándalo de carrotanques en La Guajira

Y es que fue precisamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) la encargada de la adquisición de los vehículos. Compra en la que, al parecer, hubo sobrecostos y que le costó la salida de Olmedo López de la dirección de la entidad.

Ante el escándalo el nuevo director, designado por el presidente Gustavo Petro, dijo que “sin duda alguna hay que hacer una depuración. Yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este Gobierno no tendrá ninguna tolerancia con ese tipo de actos”.