Hay diferencias con el Gobierno pero tiene en mí un aliado: Galán

El nuevo alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán, se posesionó este lunes en la Plaza de Bolívar afirmando que tiene diferencias con el gobierno del presidente Gustavo Petro pero dijo que será un aliado del nivel central para desarrollar los proyectos de la ciudad.

Lea también: Así serán las posesiones de los mandatarios de las principales regiones

"Al Gobierno Nacional le reitero que acá tiene un aliado para hacer que los grandes proyectos de Bogotá salgan adelante. Nuestra ciudad merece ver que las obras avanzan y que el futuro, que hoy parece lejano, se hace realidad. Claro que hay diferencias, pero ¿para qué enfrascarnos en lo que nos divide, si existen tantos puntos de encuentro a partir de los que podemos trabajar juntos?", concluyó Galán en su discurso.

Al inicio, anticipó el mandatario entrante: "Si estoy aquí es para trabajar por quienes me eligieron y también, y por igual, por mis críticos, que día a día me recuerdan los retos que enfrentamos como sociedad y que son la muestra perfecta de que la ciudad a la que decidí dedicar mi vida es rica y diversa, y que es a partir de esas diferencias que vamos a construir la Bogotá que soñamos".

"Mi sueño, desde muy joven, fue ser alcalde de Bogotá, porque me di cuenta de que es en lo local donde más rápido se pueden lograr las transformaciones que necesita una sociedad, y entendí que una ciudad sólo funciona cuando transforma la realidad y mejora la calidad de vida de sus habitantes, especialmente de quienes más obstáculos enfrentan en su cotidianidad. Hoy, ante ustedes, inicia la etapa más importante de mi vida. Tenemos cuatro años para que no sea uno, sino millones de sueños los que se cumplan y volvamos a mirar a Bogotá con ojos de ilusión, de orgullo y de amor", manifestó.

Advirtió en este sentido Galán que "no podemos seguir en esas peleas de egos, de políticos que están pensando en poner su nombre en la placa de una obra y sacar pecho con algo que realmente le pertenece es a la ciudad. En buena medida la incapacidad que hemos tenido en Bogotá para darle continuidad a proyectos que toman tiempo y necesitan del compromiso de varias administraciones ha tenido que ver con eso, con egos que impiden llegar a acuerdos de ciudad. Vamos a dejar eso atrás".

Le puede interesar: “El progreso en Palmar de Varela es para tod

Anunció además el alcalde capitalino que trabajará hombro a hombro con la Policía para desarticular el crimen, mejorar la seguridad en el entorno urbano e impulsar una sana convivencia ciudadana para que todos sus habitantes recuperen la tranquilidad.

"No más lavadas de manos o peleas entre los que tienen la responsabilidad de mejorar la seguridad en Bogotá. En este gobierno asumimos desde ya la responsabilidad de liderar esa política y articular a todos los actores para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en nuestra ciudad. Priorizando la inteligencia, la investigación criminal, apostándole a la tecnología y fortaleciendo la cooperación con la ciudadanía vamos a devolverle la ciudad a la gente", indicó.

Y sobre el metro aseveró que trabajará por "un metro de verdad: como el que está contratado y avanza. Un metro que no va a solucionar todos nuestros problemas de movilidad, pero sí va a acercarnos, a integrar a las distintas poblaciones que comparten hoy un espacio, pero no se sienten paisanos, a permitir el desarrollo de nuevas empresas, a dar la bienvenida a turistas para que recorran Bogotá, sus restaurantes, murales, teatros, museos y arquitectura, a permitirnos bajarnos del vehículo particular y ganar calidad del aire y tiempo con nuestras familias. Y, sobre todo, un metro que va a devolvernos la confianza en nosotros mismos y el orgullo por nuestra ciudad: nos va a hacer soñar juntos con una ciudad mejor, más justa y más moderna, una ciudad que avanza".