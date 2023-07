¿Por qué la Fiscalía investiga a Nicolás Petro?

“Me defenderé desde el plano legal de las acusaciones que han lanzado en mi contra y solo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia, demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado”, sostuvo el hijo del presidente Gustavo Petro desde el asiento de primer vicepresidente de la duma departamental.

Indicó que los señalamientos en su contra son “una estrategia para destruir mi carrera política y destruirme como persona. Sin embargo, sé de mi inocencia, confío en la justicia y seré tratado por lo entes correspondientes con total objetividad”.

El primogénito del jefe de Estado también expuso que no es propietario de un ‘penthouse’ de $2.500 millones: “Tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso”.