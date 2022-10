Canciller pide reunión de “países consumidores” para combatir el narcotráfico

Dijo que esta es “una instancia internacionalizada de justicia que ha de cumplir su deber exhibiendo todas las garantías procesales. Sin invertir la carga de la prueba. Ocupándose de establecer la responsabilidad de los individuos y la responsabilidad del Estado ya por acción, ya por omisión. Y se abrirá un capítulo nuevo. “Habrá que crearse un mecanismo de verdad. Pensando en las víctimas, su reparación y la no repetición”.

Durante su intervención, el Canciller aseguró que “en sesenta y cinco días que hoy se cumplen de gobierno, no vamos a enmendar una plana que nunca se ha debido desviar de la ruta inicialmente trazada, más sin embargo la marcha del relanzamiento de lo acordado ya no tiene reverso”, en este sentido, aseguró que en lo personal, no deja de regocijarse por la manera como comienza a acelerarse la implementación de los acuerdos.

“Dialogando se puede llegar a la paz total. La queremos y buscamos en lo nacional y aspiramos a buscarla y encontrarla más allá de nuestra fronteras”, dijo.