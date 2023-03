La primera mujer piloto de un helicóptero UH1N, entre los muertos en Quibdó

Se trata del CT. Héctor Jerez, la TE. Julieth García, el SS. Johan Orozco y el SS. Ruben Leguizamon. García, piloto y especializada en comunicaciones, fue la primera mujer en ser piloto de un helicóptero UH1N.

La teniente, cucuteña de 30 años, según informó el Ejército en redes sociales, en 2020 se encontraba culminando su proceso de formación en el Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación. En ese momento fue reconocida como la primera mujer militar en realizar el curso de piloto en el tipo de aeronave mencionada.

"El ser piloto no solo es volar la aeronave sino llevar la responsabilidad de su tripulación y de las tropas a las que nosotros apoyamos... Mi familia siempre me apoyó, nunca me han dicho que no a lo que he querido, siempre he contado con el apoyo de ellos", dijo García en una nota publicada por el Ejército en Youtube, en 2020.