Mujer denunció que fue drogada en vehículo de una plataforma de transporte

El hecho se registró en Bucaramanga y la víctima reveló a través de redes sociales que el sujeto de avanzada edad, quien se habría mostrado amable, supuestamente le suministro alguna sustancia.

“Salí de mi trabajo rumbo a mi casa a las 6:00 de la tarde. Pedí un InDriver. Jamás utilizo esa App pero Uber tenía tarifas muy altas y por ahorrarme unos pesos terminé en la clínica. Me subí en el carro de un señor amable y me pidió un favor poco usual. Me dijo que si le podía hacer una transferencia. Era un abuelito y dije ¿por qué no?”, reveló la mujer.

Posteriormente, la víctima accedió a ayudarlo. “Me entregó el celular y me dijo que entrara a Nequi y obviamente lo hice. Como siempre Nequi estaba caído, le dije al señor que más adelante intentábamos y adivinen qué; se me empezó a dormir la lengua, los ojos me pesaban y me dio mucho mareo, así que llamé a mi esposo y casi casi me aventé del carro”, contó.