Bloqueados puentes de Calamar, Gambote y Soplaviento: rechazan APP del Dique

En medio de la protesta, las comunidades afirman que la socialización por parte de la ANI “se desarrolló sobre la base de la exclusión de la mayoría de las comunidades étnicas del Canal del Dique, a quienes no se consultó”.

“A aquellas en las que se consultó, no se atendió al contenido sustancial del derecho a la consulta previa: no contempló la participación activa y con garantías a la autonomía de las comunidades étnicas, no atendió a sus saberes sobre su territorio, ni la comunidad contó con información completa, veraz y oportuna para su desarrollo”, dijeron las comunidades a través de un documento.