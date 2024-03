El 13 de marzo, Tribunal de Barranquilla decidirá sobre libertad de Mancuso

En el desarrollo de la audiencia en la sala de Justicia y Paz de Barranquilla, representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Procuraduría realizaron sus respectivas intervenciones frente a la posibilidad de que se suspendan las 33 medidas de aseguramiento vigentes en ese despacho en contra de Salvatore Mancuso.

Por un lado, la Fiscalía advirtió que bajo la figura de gestor de paz, el ex jefe paramilitar no puede pasar por alto los compromisos y responsabilidades que tiene ante las víctimas de Justicia y Paz. Mientras que el Ministerio Público se opuso a la posibilidad de levantar las medidas de aseguramiento, puesto que su rol y funciones como gestor de paz no están claros.

"La figura de un gestor de paz se reclama sólida, convincente, por eso la Corte dijo que el Gobierno debe buscar que esta se base en el sometimiento a la justicia".

Y advirtió la representante del Ministerio Público que "debe haber coherencia en la designación, no funge Mancuso como representante de las extintas AUC, las medidas judiciales suspendidas se estiman altamente costosas y deben ser sumamente argumentadas, nunca antes la administración de justicia había asistido a una pretensión de esta naturaleza", señaló.

Ante esto, Mancuso dijo que se requiere que se le deje en libertad para cumplir con su papel de gestor de paz en los territorios conferido por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

"Le asiste razón a la procuradora en que si a mi me nombraran vocero de un grupo rearmado ilegal implicaría que yo seguí delinquiendo, pero a mí el Gobierno lo que me ha solicitado es que gestione como gestor de paz la facilitación de los diálogos que conduzcan una negociación que conlleve a la desmovilización de estos grupos", dijo.

Agregó el desmovilizado, quien llegó la semana pasada deportado de los EE. UU., donde cumplió una condena de 15 años de cárcel, que "el presidente, invocando la paz y la reconciliación, ha solicitado respetando la independencia judicial pero envestido de las facultades constitucionales y legales y considerando según la Constitución que la paz es un derecho y el Gobierno debe garantizar la paz, (...) que cerremos Ralito, que facilite la desmovilización y el desarme, y está reconociendo la experiencia y la ascendencia que tuve sobre todos estos grupos armados los cuales tuvieron un línea de mando en la que estuve a la cabeza. A muchos paramilitares, unos 33 mil, los convencí de que se desmovilizaran aún sin tener el componente jurídico aun de Justicia y Paz".

Sobre los bienes que ha entregado, Mancuso sostuvo: "El presidente me ha preguntado que pasó con los bienes Justicia y Paz, y yo me pregunto lo mismo, yo entregué varios bienes pero se los devolvieron a narcotraficantes que incluso estuvieron presos conmigo, esos bienes se desaparecieron en manos del Estado".