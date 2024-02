Corte Suprema pide que a lo ocurrido el 8 de febrero no se le quite gravedad

"El problema de ayer de esta información mentirosa, porque no hubo ningún magistrado herido, sacado en helicóptero y no hubo ningún secuestro. Siempre pudieron salir y entrar como quisieran. Es más, ellos no salieron porque le dijeron al director de la Policía que no querían salir y que querían trabajar más”, dijo el presidente Petro.

Reyes, en una entrevista con Blu Radio, desmintió lo asegurado por el presidente y también hizo un llamado a que no se minimicen los hechos pues no es necesario llegar a los extremos de fallecidos o secuestrados para entonces darle la relevancia que merece.

“El presidente dice que los magistrados podían salir y entrar. Eso no es cierto. Lo digo y lo sostengo y creo que es importante mantenerlo en un estado constitucional. La verdad debe ser la protagonista. La verdad es el centro de toda posibilidad de discusión. No se puede minimizar el hecho y no puede decir que aquí no pasaron cosas porque no hay muertos", agregó.