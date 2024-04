Me acusan por suposiciones políticas: expresidente Uribe

"Suponen sin pruebas que yo intrigué en favor de la exfiscal Hilda Niño. Están probadas por lo menos siete reuniones del senador (Iván) Cepeda con el preso (Juan Guillermo) Monsalve. Monsalve ha vivido en la cárcel con privilegios de sibarita, ha reiterado que Cepeda intervino para que no lo trasladaran a la Cárcel de Valledupar, eso constituye tráfico ilegal de influencias", dijo el exmandatario.

Agregó en este sentido el líder natural de Centro Democrático, en su quinto video publicado esta semana en redes sociales: "A mí me acusan de haber ejercido influencias para trasladar de cárcel a la exfiscal Hilda Niño, que denunció al doctor (Eduardo) Montealegre, pero la trasladaron por una decisión de tutela por razones de seguridad".

Y concluyó el ex jefe de Estado: "Contra el senador Cepeda hay impunidad y contra mi persona no hay prueba pero me acusan por suposiciones políticas".

Por su parte, Cepeda, del Pacto Histórico y tenido como víctima en el caso, sin mencionar nombres, escribió en sus redes: "A pesar de decenas de falsos testigos, reclutados con sobornos por abogados mafiosos, en mi caso la justicia ha derrotado a la impunidad. Los más sórdidos poderes de nuestra sociedad no han podido silenciarme. Y esa verdad ha quedado sólida e irreversiblemente establecida".

