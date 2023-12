“Nos tomó por sorpresa la liberación de Saab porque su juicio estaba próximo”

"Dejó completamente sorprendidos a los fiscales y agentes del FBI y la DEA que están frente al caso. Mis fuentes me dicen que ellos no tenían conocimiento sino hasta hace muy poco de que el Departamento de Estado, que viene a ser como la parte política y diplomática, estaba negociando a Saab, un acusado que no estaba en la baraja y nunca lo estuvo de negociación con los Estados Unidos, según ellos", señaló para este medio.

En diálogo con EL HERALDO, el ex Miami Herald y ganador del Pulitzer aseguró que "están desconcertados, algunos indignados, aunque el proceso está un poco aletargado contra Saab. A mí de verdad me tomó por sorpresa, porque cada vez que chequeaba con mis fuentes dentro del Gobierno me decían que el proceso iba para adelante".