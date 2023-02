“Reforma a la justicia no está en contraposición a nuestra propuesta”

Y al ser preguntado por la reforma a la justicia y de humanización del sistema carcelario que radicó este mismo lunes el Gobierno, manifestó Pumarejo: "No vemos que tenga que estar esto en contraposición de nuestra propuesta, creemos que las personas que no son un peligro para la sociedad, que no cometen hechos violentos, pueden ir haciendo ese tránsito hacia la resocialización mucho más rápido, pero aquel que tomó una decisión de tomar un arma de fuego, amedrentar a una persona, utilizar un fusil o una granada para extorsionar a alguien, ese no debe tener beneficios y a ese deberíamos considerarlo un peligro para la sociedad y debería tener detención preventiva".