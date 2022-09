Aida Victoria Merlano asegura que podría pasar 17 años en la cárcel

Horas después de ser condenada por la fuga de su madre, Aida Victoria Merlano apareció este martes llorando en sus historias de Instagram.

La hija de la excongresista Aida Merlano le contó a sus 3,4 millones de seguidores que la Fiscalía pide al juez que se le imponga una pena de 17 años de cárcel, sin beneficio de detención domiciliaria.

"A diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me pueden dar casa, lo que pide realmente la fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel", dijo Aida Victoria en medio del llanto.