Aida Merlano dijo que si no lograba la fuga, prefería hacerse matar

"Antes de que tomara la decisión de la fuga estaba desesperada (...), hablé con mi padre y le dije, y él me preguntó que qué posibilidad había de que la fuga tuviera éxito, y le respondí que había una posibilidad del 80 por ciento y un 20 por ciento de que me cojan. Pero a mí no me van a agarrar. Entonces hay un 20 por ciento de que me encuentren muerta: si no me puedo fugar, me voy a hacer matar. Prefiero estar muerta que volver a la cárcel", dijo la excongresista.

Así mismo, reconoció haber ingresado a la Cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, todo tipo de elementos, desde celulares hasta la cuerda que usó para darse a la huida desde el consultorio odontológico del norte de Bogotá al que asistió con permiso carcelario y se fugó el 1 de octubre de 2019.