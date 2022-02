Ira e intenso dolor como atenuante de un homicidio: esto es lo que debe saber

“Cuando se presentan estos tres requisitos sencillamente la consecuencia no es que no haya delito, sino que la persona tiene una rebaja de punibilidad. Ahora, no todos los hechos o actos cometidos con algún tipo de molestia o precedido de un altercado o provocación constituye ira, la ira es una especial perturbación del ánimo, por cuestiones graves e injustificadas”, explicó el jurista.

Burbano, precisó que la ira al igual que el intenso dolor está reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano hace décadas, y que además, también es usado en el derecho alemán, derecho español, entre otros.

La Corte explica, además, que si bien la configuración de la ira depende de que se verifiquen circunstancias objetivas que, siendo lo suficientemente graves, pueden provocar una alteración en la persona que comete la conducta, también se deben evaluar circunstancias subjetivas, es decir, el estado emocional de quien comete el delito.