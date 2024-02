26 EPS adeudan $25 billones y varias no cumplen con indicadores: Contraloría

Por otro lado, de acuerdo con el reporte, existe un pequeño margen de 5 EPS que cumplen con la provisión y con la inversión de sus reservas técnicas. Estas sería: Salud Total EPS, Sura EPS, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud.

No obstante, las otras 21 restantes, equivalentes al 80,7 %, no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas; lo que, de acuerdo con la Contraloría “demuestra una grave falta contra la norma y un riesgo para el sistema por cuanto, al no constituir las reservas, no apalancan sus obligaciones para atender los gastos en salud”.