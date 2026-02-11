A través de un video difundido en redes sociales se hizo conocido el caso de un hombre de 27 años que agredió a un uniformado de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El hecho, que ocurrió en la localidad de Suba, se presentó cuando el patrullero realizaba labores de control en la vía pública y fue atacado presuntamente por el implicado.

De acuerdo al reporte oficial, todo se presentó cuando el ciudadano realizó una maniobra considerada inapropiada mientras se movilizaba por el sector. Un uniformado que transitaba por la zona le hizo un llamado de atención, lo que habría desencadenado la reacción violenta del hombre.

El hombre inicialmente arremetió contra el vehículo de la institución y luego golpeó en repetidas ocasiones al policía, causándole lesiones en el rostro.

Al sitio arribaron unidades de apoyo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los uniformados lograron reducir al agresor y efectuar su captura en flagrancia, procedimiento que permitió garantizar la protección del servidor público y evitar que el hecho escalara a mayores niveles de violencia.

Ahora, el hombre deberá responder por los delitos de violencia contra servidor público, daño en bien ajeno del Estado, amenazas e intimidación. Actualmente, el implicado se encuentra en proceso de judicialización mientras las autoridades recopilan pruebas y testimonios para avanzar en la investigación del caso.

