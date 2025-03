Una mujer de 32 años fue atacada con arma blanca en el barrio Villa Gladys, localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá. Según la versión de la víctima, una vendedora informal la agredió luego de que nadie le comprara el producto que estaba vendiendo en un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Como Alejandra Parra fue identificada la mujer que recibió una puñalada en la espalda por parte de la vendedora informal, quien aún no ha sido capturada por las autoridades.

Parra narró a ‘CityTv’ los momentos de angustia que vivió tras bajarse del bus en el que también iba la vendedora ofreciendo cuadernos de sopas de letras. Dijo que al llegar a su destino, en el barrio Villa Gladys, no sospechó que la mujer la iba a seguir con la intención de hacerle daño.

Durante el trayecto no tuvo ninguna discusión con la vendedora y, así como todos los demás pasajeros, optó por no comprarle cuadernos. Sin que ella lo notara, la agresora se bajó del bus en el mismo punto que ella y comenzó a seguirla.

Fue cuando Alejandra Parra terminó de cruzar la calle que sintió un fuerte golpe en la espalda, que asoció más con un atraco que con una agresión personal.

“Nadie le compró unos cuadernos de sopas de letras que ella venía vendiendo. Yo me bajo del bus y no me percato que ella también lo hace. Una vez atravieso la calle, es que siento que me meten un puño por la espalda”, contó a ‘CityTv’.

La vendedora se dio a la huida y varios vecinos del sector se apresuraron a auxiliar a Alejandra Parra porque la vieron sangrando. Es en ese momento que la víctima se entera de que no fue “un puño”, sino un ataque con arma blanca.

De inmediato acudió a la urgencia de un centro médico cercano para que le curaran la herida en la espalda. Después interpuso la denuncia contra la vendedora ante las autoridades con el objetivo de que esta sea capturada y judicializada por el hecho.

“Pudo haber sido peor porque fue muy cerca a la columna. Cuando los médicos me revisaron, me dijeron que un centímetro más y es más grave”, detalló la víctima.