Xavier Vendrell se pronunció, por primera vez luego de haber estallado el escándalo, sobre Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, el ‘zar del contrabando’ y qué tuvo que ver con el caso.

En un breve comunicado, el catalán, quien fue asesor del presidente Gustavo Petro, aceptó haber recibido dinero de Marín, el cual, asegura, le fue devuelto cuando le notificaron que no se pudo verificar el origen del mismo.

“El mencionado señor Marín, quiso hacer una donación a nombre de los comerciantes de Bogotá a la campaña, si bien la recibí, cuando se fue a legalizar el ingreso, fui notificado que no se podía verificar el origen de los fondos, y dentro del esquema de administración de riesgos de la campaña no se recibirían. En este sentido se me indicó que debía devolver esos recursos, cosa que hice de inmediato”, se lee en el documento de Vendrell.

Sobre la supuesta reunión en Madrid, España, con Marín, Benedetti y el presidente Petro, Vendrell sostuvo: “Desmiento totalmente, que Armando Benedetti, ni el presidente Petro, ni yo mismo, hayamos tenido ninguna reunión en Madrid con el señor Marín”.

Asimismo, se reifirió a cómo conoció al llamado ‘zar’ del contrabanado: “Nunca fue mi responsabilidad en la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, la gestión de los recursos económicos. Puntualmente, conocí a Diego Marín por una persona de alta reputación en el movimiento político colombiano y cofundador de la Alianza Verde, asunto confirmado por el mismo señor García Colorado a medios de comunicación locales”, aseveró.

Y concluyó que “toda la energía que se tiene, se debe usar para hacer que Colombia cambie y no para profundizar peleas internas”.

Vale mencionar que en la tarde del martes, el presidente Petro reconoció que sí tuvo un encuentro con el hombre, hoy capturado, durante sus correrías por la Presidencia.

Fue a través de un extenso mensaje en X donde Petro aseguró que “la única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi Alcaldía, del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del Sanandresito”.

“Le expliqué, sin saber quién era, que mi política consistía en transformar los Sanandresitos de espacios de contrabando, en espacios de producción nacional”, escribió el jefe de Estado.