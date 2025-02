Ante el escándalo suscitado en días recientes por la supuesta infiltración del denominado zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo, a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el mandatario reconoció que tuvo un encuentro en la campaña con el hoy capturado.

(Le puede interesar: Crisis en el Catatumbo, Chocó y Bolívar aceleró la salida del ministro de Defensa del Gobierno)

Marín, a quien Petro se ha referido recientemente como una fuente de corrupción relacionada “con el poder político en Colombia”, habría aportado aportó 500 millones de pesos a su campaña, dinero que recibió el empresario y político catalán Xavier Vendrell, aunque supuestamente lo devolvió tiempo después por orden del hoy mandatario.

“La única vez que vi a ese señor fue llevado por Daniel García, un exfuncionario de mi Alcaldía, del Partido Verde, que me lo presentó con otros señores como empresario del Sanandresito”, dijo el mandatario en sus redes sociales.

“Le expliqué, sin saber quién era, que mi política consistía en transformar los Sanandresitos de espacios de contrabando en espacios de producción nacional”, escribió.

(Vea aquí: No es sano combinar aspiraciones electorales con administración pública: Petro sobre relevos ministeriales)

Además, admitió que el zar del contrabando destinó $500 millones de su patrimonio a la campaña Petro Presidente, lo que coincide con los señalamientos de Augusto Rodríguez, hoy director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, pero el hoy jefe de Estado aseguró que ordenó “de inmediato devolver el dinero y grabar la devolución”.

Por su parte, el ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le dijo a EL HERALDO que la campaña de desprestigio de Petro en contra de su Fiscalía fue por las pesquisas que había iniciado en contra de la red de contrabando en octubre de 2023.

En este contexto, agregó, “me queda clara la campaña de desprestigio mediático que desplegó Petro contra la Fiscalía y la exvicefiscal Mancera. Coincidió en el tiempo los ataques con que en octubre de 2023 se iniciarán las investigaciones contra Marín”, concluyendo que “ahora se muestra que el mismo Marín, alias Papá Pitufo, le había entregado 500 millones de pesos a personas cercanas a su campaña”.

Versión de Rodríguez

Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, publicó este martes un comunicado donde se pronunció sobre el papel que habría intentando tener Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la campaña presidencial de Petro.

“Al respecto debo decir que mis palabras obedecen a hechos que me comentó el señor Xavier Vendrell en una reunión que tuvimos en el mes de marzo, 2022, en el Oma del Parkway en Bogotá, a la cual hace referencia la periodista María Jimena Duzán en su artículo”, señala Rodríguez en el comunicado.

(Lea también: La crisis en el gabinete de Petro cumple una semana sin solución a la vista)

“En aquella reunión que tuve con Xavier Vendrell le transmití la indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero, entregado por Papá Pitufo sin el conocimiento y la autorización del candidato. El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España”, agregó.

Renglón seguido, Rodríguez aseguró que Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido de simpatizantes y que “Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago”.

“No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España”, conluyó.