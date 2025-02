Desde Emiratos Árabes Unidos, donde participa en una Cumbre Mundial de Gobiernos, el presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis ministerial que sufre su Gobierno, luego de que él mismo solicitara la renuncia a todo el gabinete, para poder restructurarlo.

Aseguró que no será “un gran cambio” porque algunos ministros permanecerán en sus cargos, aunque ya son seis los que han presentado renuncias de forma irrevocable, como el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la de Ambiente, Susana Muhamad, y la de Trabajo, Gloria Ramírez.

“Está todo listo, no hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales, no es sano que se combinen aspiraciones electorales y al mismo tiempo administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro, y ya queremos separar esas aguas”, declaró el presidente.

También señaló que los consejos de ministros se seguirán transmitiendo por televisión “porque el pueblo colombiano tiene el derecho de mirar cómo es que se administran sus bienes, sus dineros, cómo es en realidad la política pública que se construye dentro del gobierno, si beneficia al pueblo o no, cómo es que estamos dispuestos a que en la medida en que no hay ningún proceso torvo el pueblo colombiano pueda mirar cómo es que es el Estado por dentro y ganar para conocer conceptos y para entender su propio país.”

También fue cuestionado sobre si el nuevo gabinete será conformado por miembros de diferentes partidos políticos.

“Fui elegido por una especie de frente amplio, 11 millones y medio de votos no son de un partido, no existen partidos tan grandes, ni siquiera ideologías tan grandes como para abarcar 11 millones y medio, que es con lo que se puede ganar”, dijo al respecto.

Sobre el objetivo de esta restructuración, el mandatario nacional añadió que la idea es que “el programa para el 2026-2030, espero yo, sea una profundización o un mayor programa al actual de gobierno, en búsqueda de una Colombia más igualitaria, más democrática, que es la única vía para construir la paz y que es una especie de salida de 100 años de soledad para que nos acompañemos realmente ahora de todo el mundo”.