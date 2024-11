Luego de una accidentada votación el lunes, la plenaria del Senado eligió el pasado martes como nuevo magistrado de la Corte Constitucional a Miguel Polo. Esta elección generó polémica en el sector político.

El expresidente Iván Duque cuestionó en sus redes este miércoles : “¿Por qué quieren tomarse la Corte Constitucional? Dicen cercanos al Gobierno que ya ni un referendo ni una constituyente parecen ser la opción. Ahora van detrás de una extensión del mandato por dos años con el argumento de la ‘paz’, tratando de revivir un mecanismo de aprobación extraordinario y rápido en el Congreso, justificado en el acuerdo con las FARC. Parece ciencia ficción, pero esa es la opción que quieren habilitar y por eso tomarse la Corte es una prioridad. Cuidado y alerta: un mecanismo así sería una violación a nuestra carta política, pero el riesgo es total”.

En respuesta, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ‘trinó’: “Apreciado expresidente. Serenidad y responsabilidad son las mejores compañeras de quien ha dirigido los destinos del país. Cada absurda tesis que se inventan para generar miedo se les derrumba como castillo de naipes y entonces aparece la siguiente, sin que ofrezcan disculpas por la teoría de ciencia ficción que se les cae. La extensión de mandato presidencial sólo cabía en la cabeza de algunos ‘creativos’ en el 2021 y no cuajó. Prepárense con propuestas para el debate electoral en el 2026, en el que contarán con todas las garantías. Aquí sí se respetan las instituciones y no se cambian las reglas de juego en la mitad del camino. Y por favor respeto por la Corte Constitucional y sus integrantes”.

Apreciado expresidente. Serenidad y responsabilidad son las mejores compañeras de quien ha dirigido los destinos del país. Cada absurda tesis que se inventan para generar miedo se les derrumba como castillo de naipes y entonces aparece la siguiente,sin que ofrezcan disculpas por… https://t.co/u6ChhY0Eh9 — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) November 20, 2024

Por su parte el presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, hizo un llamado a la sensatez y al compromiso democrático, y enfatizó la necesidad de que el nuevo togado interprete el sentir del pueblo colombiano, que, según señaló, rechaza la posibilidad de una constituyente o la ampliación de periodos políticos.

“El pueblo colombiano rechaza una constituyente, rechaza una ampliación de periodo, y creo que hay que poner el oído en lo que siente el pueblo colombiano. La democracia de Colombia es de las más antiguas de Latinoamérica y esperamos, sin duda, que como magistrado elegido en el día de hoy, interprete ese pensamiento”, declaró Cepeda.

“En la Corte, si se conforma mayoría a favor del Gobierno, esperamos que los magistrados pongan por encima su conocimiento jurídico a su lealtad con el Gobierno Nacional”, agregó el conservador.

Leer más: ¿Cuál es el sueldo de una persona que trabaja en una taquilla de peaje?

Ante lo que el también ex presidente del Congreso y embajador en Londres, Roy Barreras, contestó: “Apreciado presidente @EfrainCepeda , Querido Fincho compañero de muchas jornadas. No hay que inventar fantasmas y constituyentes inexistentes para ser alternativa de gobierno. El estadista orienta a su pueblo no lo asusta con monstruos imaginarios. Arremanguémonos todos para sacar este país adelante. Su liderazgo es importante. Y esta legislatura será exitosa”.

Y Cepeda replicó: “Apreciado embajador @RoyBarreras, tengo muchos años en esta actividad como para ver fantasmas o monstruos imaginarios. Como diría Cavafis, es de sabios percibir acontecimientos que vienen y alertar sobre ellos por si se presentan, eso es también orientar al pueblo. Ojalá no tenga razón en mis advertencias pero me siento más tranquilo haciéndolas, especialmente cuando son ustedes los que han hablado varias veces de constituyente”.

Por su parte, Paloma Valencia, del Centro Democrático, se mostró preocupada por esta victoria del Gobierno en el Congreso.

Ver también: Iván Sánchez, nuevo gerente general de Monómeros

“Si Petro logra mayorías en la Corte Constitucional, podría aprobar un decreto de emergencia para convocar una Constituyente, como en 1991. Hoy (el pasado martes), la elección del magistrado es clave para evitar que se ponga en riesgo nuestra democracia y la Constitución del 91″, advirtió la opositora.

El presidente Gustavo Petro le respondió: “Esto que dice la senadora no es solo una calumnia, sino un irrespeto total a la Corte constitucional. ¿Acaso una constituyente no es citada, según la Constitución, por el Congreso de la República? ¿Significa entonces que la senadora dice que la Corte Constitucional con sus actuales miembros y los que vienen, van a romper la Constitución de Colombia? Eso no ha incurrido ni va a ocurrir”.

Y añadió el jefe de Estado: “Los tiempos donde el presidente ponía micrófonos en las salas de las cortes para escucharlos y además los amenazaba, pasaron. Los actuales miembros de la Corte y los que vienen, serán garantía de guarda de la Constitución.

Le sugerimos: Colombia se queda sin representante en la nueva junta directiva de Monómeros

A su turno, el senador uribista Carlos Meisel señaló: “Hoy perdimos, nos derrotaron. Estoy triste, pero convencido de haber hecho lo correcto. Felicitamos al Dr Polo y le pedimos a Dios y a él, que solo prime su formación profesional en las decisiones. El futuro de Colombia es lo que está en juego”.