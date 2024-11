El presidente Gustavo Petro anunció el pasado viernes que la flota estratégica de aviones de combate Kfir que posee Colombia, y que está al servicio del país desde hace más de 50 años, será reemplazada por aviones nuevos y de alta tecnología.

“Quiero anunciar que esa nueva flota de aviones, de la flota estratégica de Colombia, de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, no va a causar un impacto fiscal para este año ni para el año entrante ni para el que sigue”, dijo el jefe de Estado al hacer el anuncio en la sede del Comando Aéreo de Mantenimiento, con base en el municipio de Madrid, en Cundinamarca, durante la conmemoración de los 105 años de la FAC.

Joel_Presidencia/Presidencia de la República

Precisó en este sentido que “la flota Kfir no pasó, no pudo, ya está muy viejita. Las señoras esposas de los pilotos, ahí, a través de ciertas personas, me han dicho que están muy preocupadas con la vida de sus esposos, porque esos aviones tienen más o menos 50 años, han sido reparados una y otra vez y, obviamente, cada mes que pasa son más peligrosos”.

Por lo que dijo que es necesario contar “con lo que ustedes llaman una flota estratégica del aire, pues tiene que ver con la soberanía” y añadió que no hacer esta inversión implica “un estímulo a que la soberanía colombiana sea quebrantada”.

Sobre la negociación, explicó que “no podemos depender de un solo proveedor de armas hoy en el mundo. Creo que es una equivocación, dada las condiciones en que se está desarrollando la geopolítica mundial”.

JSC/Presidencia de la República

Advirtió al respecto que, aunque el Gobierno ya ha tomado decisiones que se encuentran en estudio, “una forma de ser independientes es ser plurales en los abastecimientos de la logística de la fuerza pública de Colombia y no permitir monopolios, ni nacionales ni extranjeros, porque nos haría dependientes”.

Explicó que ya empezaron los convenios planteados con los proveedores, los cuales “permiten suficientes años de gracia para que no impacte en nuestra actual crisis fiscal presupuestal”. Y aseguró que esa negociación será “a precios justos y con las mejores condiciones fiscales para Colombia. Podrá sentirse orgulloso el país cuando esa flota esté completa y vuele por estos cielos”.