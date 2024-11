Juan Guillermo Zuluaga, ex gobernador del Meta, se ha dedicado los últimos meses del año a recorrer el país con el objetivo de recoger las firmas suficientes para validar su aspiración presidencial de cara a las elecciones de 2026.

El exmandatario, que ha sido un férreo opositor del presidente Gustavo Petro, reveló en diálogo con EL HERALDO que sus programas bandera son la seguridad y mayor autonomía fiscal para las regiones.

¿Cuál es su propuesta en medio de tantas situaciones complicadas que está viviendo Colombia?

Yo estoy ahora enfocado en recorrer el país hablando de un solo tema. Hablando de autonomía fiscal. Hablando de centralización, de autonomía. Diciendo a los colombianos en las calles que no podemos seguir dependiendo de los gobiernos de nivel central que a las regiones nos ven con desprecio. Y no hay ningún tipo de simpatía. Yo creo que ya es hora de que le demos vida al espíritu de la Constitución del 91. Que habla de centralización, de autonomía. Y estamos proponiendo modificar el artículo 298 de la Constitución. Para que los impuestos de renta y patrimonio que se generan en las regiones se queden en las regiones.

¿Cómo ha sido el feedback en este tema?

Extraordinario. Este es un debate aplazado hace mucho tiempo. Porque al nivel central no le gusta perder poder. Yo creo que casi el 90 % de las personas que le pedimos el favor que nos regale unos minutos, el 90 % firma. Ya llevamos 1.400.000 firmas y necesitamos 2 millones. Y van a llegar firmas a la registraduría de todos los rincones de Colombia porque nos estamos encargando de hablar en el lenguaje que habla la gente

¿Cómo ve al país en materia de seguridad?

Yo creo que durante el mandato del presidente Petro yo fui el primer colombiano que le puse los puntos claros al presidente Petro y le dije a lo que nos iba a conducir la paz total. Cuando el presidente Petro propuso la paz total, yo dije que la única manera de tener paz total es cuando uno garantiza seguridad total, porque paz total no significa impunidad, porque paz total significó cese al fuego, levantar órdenes de captura, darles estatus político a un poco de organizaciones criminales que hoy, después de dos años, lastimosamente el tiempo me da la razón, lastimosamente para el país, porque tenemos el mayor número de masacres que nunca se había visto, volvieron las tomas a los municipios, la extorsión se ha quintuplicado, volvieron los secuestros, están llenando el país de minas antipersonas, están reclutando niños para la guerra, hoy tienen campos de entrenamiento para los niños que están reclutando, estamos retrocediendo 25 o 30 años, hoy no hay seguridad en el país, hoy no hay gobierno en temas de seguridad, hoy no hay ministro de Defensa, hoy tenemos unas fuerzas militares disminuidas.

¿Cómo acabar la violencia política en el país?

Ese es un reto, es un reto enorme, porque ¿sabe usted quién es el que lidera la polarización del país? Nada más y nada menos que el presidente de la República, es cuando el presidente de la República todos los días se levanta a polarizar, a sembrar odio, a sembrar resentimiento, a enfrentar a los colombianos.

¿Buscará alianzas para derrotar al petrismo?

El país aguanta cuatro nefastos años, pero ocho nefastos años no los aguanta y eso significa que un gobierno como este no puede tener continuidad. Ellos son buenos en el tema electoral porque son populistas, porque juegan con la gente y eso va a demandar que el país lo veamos con seriedad y tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que encontrar caminos para que hablemos, hoy las vanidades políticas no pueden superar la necesidad que tiene el país.