Andrea Moreno es una generadora de contenido que trabaja difundiendo historias de personas que viven sin un hogar en las calles de la ciudad de Medellín.

Identificada en TikTok como andreiitha_moreno9, uno de sus últimos videos es una entrevista con Karina, una exmodelo que en su día hizo parte de la agencia Stock Models, a la que han estado vinculadas varias de las modelos más importantes a nivel nacional.

La iniciativa de Andrea es ayudar a las personas en situación de calle para que puedan acceder a rehabilitación y apoyo integral. Por ello, recientemente causó conmoción que contara la historia de Karina, una exmodelo con una historia impactante.

Karina afirmó que domina siete idiomas y tiene conocimientos en economía. Según su relato, inició su carrera en el modelaje a los 15 años y continuó hasta poco después de cumplir los 20.

Karina aseguró ser exintegrante de la agencia Stock Models, una de las más prestigiosas a nivel nacional.

En conversación con Andrea, Karina explicó que su llegada a las calles de Medellín fue consecuencia de un dolor emocional profundo. “Como todas las personas aquí en el bronx tienen un dolor afectivo. Me siento sola, le dediqué todos los años de mi vida a mis hijos. Duré 20 años casada, y en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado nada Medellín, soy de Ocaña, Norte de Santander”, comentó.

Uno de los momentos más difíciles de su vida, según expresó Karina, fue el fallecimiento de su hija cuando la pequeña tenía siete años. “Perdí a mi hija (...) murió de una enfermedad”, señaló.

A su vez, mencionó que tiene dos hijos mayores que residen en el extranjero y manifestó su deseo de que ellos no la vean en su situación actual, ya que no quiere convertirse en una carga para ellos.

Andrea Moreno, quien se ha encargado de buscar y ayudar a personas en situación de vulnerabilidad en las calles, continúa trabajando para brindar apoyo a quienes más lo necesitan.

Historias como la de Karina reflejan la complejidad de las situaciones que enfrentan muchas personas en las calles y la necesidad de apoyo integral.

@andreiitha_moreno9 Increíble la historia de esta princesa fue Modelo de Stock Model 😱😱 ♬ sonido original - Andreiitha Moreno ♥️

Además, pone de manifiesto los desafíos de las personas en situación de calle y el impacto que el dolor emocional y la adicción pueden tener en sus vidas.

Sin embargo, también evidencia la posibilidad de un cambio y la importancia de los esfuerzos de ayuda y rehabilitación en comunidades como la de Medellín. Por ello, Karina también se refirió a su adicción al bazuco y cómo esta ha influido en su situación actual.

“Es bueno que la gente entienda que todo eso tiene un costo (...) todo tiene una enseñanza en la vida porque en el bazuco hay más dolor que cualquier otra cosa, adicción es adicción”, afirmó.

El testimonio de Karina ha captado la atención de internautas, quienes han destacado la claridad y el nivel de educación con el que se expresa. Muchos de ellos han mostrado su deseo de que reciba la ayuda necesaria para salir de las calles y comenzar un proceso de rehabilitación que le permita rehacer su vida.