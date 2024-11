Luego de que la delegación del Eln le propusiera al Gobierno un nuevo modelo de negociación para reactivar la mesa suspendida desde hace un par de meses, este jueves 7 de noviembre se conoció un nuevo comunicado de ambas delegaciones.

Según señalaron, del 19 al 25 de noviembre se reunirán como primer paso para destrabar y descongelar la mesa de de diálogos, sobre todo bajo el nuevo modelo de negociación.

“Para continuar en las labores propias de la mesa de diálogos para la paz decidimos que, una vez hechas las consultas necesarias, nos reuniremos del 19 al 25 de noviembre de 2024, a dos años de haber iniciado el proceso con este gobierno”, se lee en el comunicado.

Lea también: Asesinan a otro soldado en Norte de Santander

El anuncio se da luego de que entre el 1 y el 7 de noviembre del presente año, según señalan, examinaran “de manera franca y profunda la relevancia del proceso para Colombia, sus avances, logros y perspectivas, así como sus dificultades”.

Durante esos días acordaron “retomar una visión común de paz sustentada en el Acuerdo de México suscrito en marzo de 2023 y fortalecer esta Mesa como única instancia de negociación y decisión. Así mismo, coincidimos en la urgencia de superar los factores de crisis y en hacer lo necesario para avanzar al máximo en los siguientes veinte meses del actual gobierno, y para ello trabajar sobre este nuevo modelo de negociación”.

Así mismo, asegura el ELN que se debe buscar un acuerdo de paz para impulsar la democracia, que debe haber una visión común de paz que guíe la solución del conflicto, y que esta no puede ser objetada por Estados Unidos.

Le puede interesar: Procuraduría pide a la JEP enviar el caso Mancuso a Justicia y Paz

“Meta para 2026: avanzar lo máximo posible. Principios básicos: buena fe, resolver las causas de los problemas, no sus síntomas. Cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades. Cada parte asume una sola política frente a este proceso de paz: decir la verdad al país”, concluye el documento.

Vale mencionar que varios hechos han desatado la crisis en la mesa de diálogo. Uno de esos fue el atentado en Puerto Jordán, Arauca, atribuido al ELN, que dejó 25 personas heridas y resultó en la muerte de tres militares y los diversos paros armados en el departamento del Chocó.