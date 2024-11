Recientemente la tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación en Colombia se ha visto en aumento luego de que un video en el que se ve a Gustavo Bolívar, director de la DPS, teniendo una conversación en la que hace referencia a una campaña de desprestigio a los medios; específicamente a Caracol, RCN y Revista Semana.

Tras recibir la ola de comentarios y críticas a través de las redes sociales, Bolívar reconoció la autenticidad de la grabación y manifestó su descontento por la publicación de una conversación revelada por la Revista Semana asegurando que se trata de una charla absolutamente privada quie tuvo y que, por ende, no debe rendir cuentas acerca de lo comentado.

“Sobre un video que publica Semana en el que digo que las campañas de desprestigio contra el gobierno han sido terribles: 1. Es una conversación absolutamente privada 2. No debo rendir cuentas por lo que digo en privado. 3. Cómo llega a manos de un medio una conversación 100% privada, que ni publiqué nunca ni he autorizado a publicar. 4. He sido absolutamente respetuoso con los medios y lo seguiré siendo”, se lee en el mensaje compartido a través de su cuenta de X.

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 7, 2024

Al respecto, el presidente Gustavo Petro también manifestó la duda de cómo la conversación “privada” que tuvo el Director del Departamento de Prosperidad Social terminó en manos de la Revista Semana.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 7, 2024

