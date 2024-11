Durante los acercamientos para reanudar los diálogos de paz en Caracas, la guerrilla del ELN le propuso al Gobierno un nuevo modelo de negociación para reactivar la mesa suspendida desde hace un par de meses atrás.

En las conversaciones, detenidas desde finales de septiembre tras un ataque terrorista de ese grupo contra la base militar de Puerto Jordán, Arauca, que dejó un saldo de tres militares asesinados y más de 20 heridos, el grupo armado ilegal le presentó al Ejecutivo un documento de 13 puntos con los que proponen reanudar las negociaciones.

“Implementar lo que se va acordando. Construir sobre lo construido, monitoreo y verificación del cumplimiento de los acuerdos, cláusula de incumplimiento”, se lee en la propuesta.

Así mismo, asegura el ELN que se debe buscar un acuerdo de paz para impulsar la democracia, que debe haber una visión común de paz que guíe la solución del conflicto, y que esta no puede ser objetada por Estados Unidos.

“Meta para 2026: avanzar lo máximo posible. Principios básicos: buena fe, resolver las causas de los problemas, no sus síntomas. Cumplir lo acordado, no firmar lo que no se puede cumplir, asumir responsabilidades. Cada parte asume una sola política frente a este proceso de paz: decir la verdad al país”, concluye el documento.

