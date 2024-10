Cada 31 de octubre, la familia de Luis Andrés Colmenares revive la fatídica muerte del joven, en extrañas circunstancias, pues su cuerpo fue conseguido en un caño en el parque El Virrey el 31 de octubre de 2010, en Bogotá.

Aunque al principio se había manejado una hipótesis que Luis Andrés se había lanzado al caño por su estado de embriaguez, luego, su familia manifestó que iniciaría una investigación y la segunda autopsia reveló que tenía golpes que no coincidían con su caída, incluso pudieron ser antes de que muriera.

Todos estos datos llevaron a que dos personas, quienes son Laura Milena Moreno Ramírez Y Jessy Mercedes Quintero Moreno, fueran llevadas a juicio. Pero luego salieron en libertad, pues según se demostró que la muerte del joven Colmenares “no tuvo su origen en un homicidio, razón por la cual no hay otra alternativa que absolver a las procesadas de los cargos endilgados”.

Hoy se cumplen 30 años de haber nacido Luis Andrés Colmenares, cuya muerte nunca fue esclarecida judicialmente debido a las payasadas y la mediocridad del abogado Jaime Lombana Villalba.

Un fuerte abrazo a la familia del joven que me envió este adjunto. pic.twitter.com/PUSFpSB7zg — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) May 22, 2020

Esto fue un balde de agua fría para el padre Luis Alonso Colmenares, la madre Oneida Escobar, y su hermano Jorge Colmenares, por lo que hasta el sol de hoy han siempre buscado justicia en el caso, pues consideran que sí fue un homicidio.

Cuaderno de Luis Andrés tenía escritos sobre Laura Moreno

Entre el dolor de la muerte de Luis Andrés, su familia decidió dejar sus cosas tal cual como las dejó hace 14 años, y en una reciente entrevista con la revista Semana, decidió mostrarle al público lo que tenía en sus preciados cuadernos.

Su hermano Jorge, quien fue concejal y ahora tiene un podcast llamado ‘Vivir para entenderlo’, fue el encargado de mostrar al medio de comunicación como en una esquina de la casa quedó como si no hubiese pasado el tiempo.

En ella están las hojas de cálculo y matemática que hacia el joven Luis Andrés, y sus tantos marcadores que lo ayudaban a remarcar las cosas más importantes de los libros.

Lo describen que era un chico muy metódico con sus cosas y todo lo llevaba en orden. Asimismo, mostraron una mochila arhuaca donde quedaron sus cuadernos, en los cuales anotaba todo lo que le estaba pasando.

Como un dato impresionante en esa búsqueda encontraron un escrito que el joven de Villanueva, La Guajira, le había escrito a Laura Moreno, la joven involucrada en el proceso.

X @elespectador Laura Moreno y Jessy Quintero, procesadas por la muerte de Luis Andrés Colmenares.

Al abrir el cuaderno cuadriculado del alumno de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes de Bogotá, aparecía como una especie de matriz FODA, que como buen estudiante también de Economía, le hizo a la joven, para ver los pros y los contras de salir con ella esa noche en la fiesta de Halloween, el día que falleció.

Él analizó primero los pros de ir por separado a la fiesta: “Menos presión para ambos”, “Dar más tiempo para asimilar que no estamos juntos”, “Evitar comentarios sobre la relación”, “Más fácil disfrazarse” y “Mayor libertad”.

Mientras que en los contra puso: “Generar expectativas de terceros”, “Generar rumores y especulaciones”, “Confirmar que soy solo tu amiguito” y “Pie para que pase un show oso gatito, gafoso”.

Luego, puso los pros de ir juntos a la fiesta: “Disfrutar de tu compañía”, “Marcar tu territorio”, “Demostrar que no soy tu amiguito”, “Comenzar a generar la costumbre de vernos juntos”, “El disfraz ‘vernos’” y “Orgullo de que la gente vea que estoy con la mejor”.

El caso Colmenares es una herida abierta para Colombia.



La admisión de la casación por parte de la Corte Suprema de Justicia contra la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero es un rayo de esperanza en la búsqueda de justicia.



La trágica y sospechosa muerte de Luis Andrés… pic.twitter.com/33g9CTutkf — Luis Fernando Gòmez (@luifergomezlaw) June 18, 2024

En los contras señaló: “Generar más rumores”, “Formalizar un poco más las cosas”, “Mi reacción a estar solo contigo toda la noche” y “El disfraz conseguirlo”.

Los escritos manifiestan que al joven Colmenares sí le importaba la impresión y el siguiente paso que podría haber tenido con Laura Moreno.

Su hermano Jorge Colmenares explicó en la entrevista que Luis Andrés tenía dudas de la relación amorosa. “Como mi hermano estaba dudoso de seguir o no con Laura, con ese cuadro él pretendía determinar si le convenía o no salir con ella esa noche, dijeron algunos investigadores”.

Hola Luís Andrés, hijo mío.

Ya son 8 años y 10 meses desde que te fuiste de nosotros… Y se me vuelven a enredar los recuerdos y las nostalgias.

A veces quiero creer que nunca nos dejaste, sigue viviendo tu esencia, se escucha tu voz, tu risa, como si fueras eterno...🙏🏼 pic.twitter.com/sqtNxl9yJR — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) September 1, 2019

Además, en la misma mochila estaba el discurso que dio cuando se graduó de bachillerato del Liceo Cervantes El Retiro, en 2007.

“En la vida hay situaciones que no podemos modificar porque no las podemos dominar. No hay despedidas alegres. Hoy nos invade un mosaico de sentimientos y no podemos evitar que la nostalgia nos llene nuestro corazón. Asumiendo que somos los futuros profesionales de nuestro país, debemos mantener siempre la ética cervantina en cada uno de nuestros actos para convertir a este país en un lugar mejor, donde nuestras familias puedan vivir sin las preocupaciones de hoy”, fue parte del discurso que escribió el joven.

Hola Luis Andrés, ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, darte un abrazo, y no soltarte más nunca... pero me tengo que conformar con tus recuerdos. Nunca pensé que doliera tanto. La herida está curando pero no voy a poder borrar la cicatriz ... ayúdame Luís Andrés pic.twitter.com/v7bDAdc4mx — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) June 28, 2018

Actualmente su familia pide justicia y que se sepa toda la verdad. Su padre Luis Alonso Colmenares ya tiene otra relación de la cual nació un niño llamado Jorge, quien tiene un año.

Por su parte, Jorge Colmenares narró que aunque fue una noticia sorprendente, no tiene en nada en contra del niño, que vive en Montería. Mientras que Oneida Escobar todavía tiene la fe en que se sepa la verdad sobre la muerte de su hijo.