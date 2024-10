Sumándose a otro de los preocupantes casos acerca de colombianos desaparecidos en México, recientemente se dio a conocer el caso de Lizeth Yoana Henao; una chef de 34 años cuyo paradero es incierto y, desde hace tres meses, sus familiares se preguntan qué ha pasado con ella.

Viajó hace un año desde Bogotá hasta México con el propósito de cumplir sus sueños como chef y, según su familia, la mujer se habría radicado junto a su pareja en la ciudad de Tijuana, Baja California (México) pero posteriormente, tras sufrir una ruptura sentimental con quien sería su esposa, Lizeth decidió dirigirse al sector conocido como Playas de Rosarito.

Su decisión de traslado fue comunicada por ella misma hacia su familia a través de una llamada telefónica el pasado 4 de julio, fue la última comunicación de la chef con sus seres queridos y luego de ese día lo único que se conoció es que la última vez que fue vista se disponía a abordar un vehículo particular que había conseguido por medio de una aplicación de transportes.

A mediados del mes de julio, tras darse a conocer su desaparición, varias organizaciones de derechos humanos en México iniciaron labores de búsqueda que permitieran dar con su paradero y, así mismo, la familia de la joven radicó las denuncias correspondientes en las Fiscalías de Colombia y Tijuana.

En vista de que no se han conocido más detalles acerca del caso, la familia de Lizeth Yoana Henao han decidido hacerlo público ante los medios. “No podemos seguir callados porque ya no vemos respuestas”, aseguró Wendy Henao, hermana de Lizeth.

La Fiscalía de Baja California describe a la mujer con las siguientes características: Mide 1.65 metros, complexión delgada, boca mediana, labios delgados, cejas pobladas, nariz mediana achatada, frente ancha, orejas medianas. Un tatuaje en la clavícula izquierda de la palabra “Fortaleza”, el brazo izquierdo lo tiene tatuado por completo, con mándalas, una muñeca y la imagen de un gato.

En caso de conocer información que permita dar con el paradero de la mujer, se recomienda comunicarlo a las autoridades pertinentes.