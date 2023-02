Es un gran homenaje a todas las danzas del Atlántico: Noguera

En medio de una gran ovación fue recibida la gobernadora Elsa Noguera en la Gran Parada Carlos Franco, evento que se realiza este domingo y es organizado por la Asociación de Grupos Folclóricos del departamento del Atlántico (Agfa).

Visiblemente emocionada, Noguera de la Espriella expresó sentirse orgullosa de poder abrir nuevamente el desfile que está enmarcado en la tradición, cultura y alegría del pueblo barranquillero y atlanticense.

·Este desfile es espectacular y yo no me lo pierdo. Siempre que me invitan vengo. Cuando yo era niña asistía a este recorrido del bordillo”, declaró la Gobernadora.

Manifestó estar complacida con este desfile y la gran participación de las danzas del departamento en las carnestolendas: “Es un gran homenaje a todas estas danzas del Atlántico", indicó.