El suroccidente se alista para la Gran Parada ‘Carlos Franco’

"La esencia del Carnaval es esta. No podemos pasar dejar la oportunidad que no la tenemos todos los días y hay que disfrutar".

La música a todo timbal no deja de sonar en cada esquina. "El que no brinque, que no vacile, que se quede en casa".

Así lo interpretó Antonio Castro que a sus 62 años no deja de bailar cada ritmo que se hace presente.

"El que no baile no está invitado, aquí solo hay espacio para gozar. Son solo 4 días, no los podemos desperdiciar".