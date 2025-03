Al municipio de Soledad llegó este sábado el Departamento de Prosperidad Social y su director, Gustavo Bolívar, para beneficiar a cerca de 600 habitantes con mercancía inmovilizada por la Dian.

De acuerdo con Bolívar, esta entrega es “una devolución de las mercancías que son del pueblo, y que los contrabandistas quisieron pasar sin pagar impuestos. Esta fue la orden del presidente Gustavo Petro: gobernar para los más pobres del país, y eso estamos haciendo”.

Detalló que la entrega tuvo un valor por casi 500 mil millones de pesos.

En ese sentido, el funcionario del Gobierno mencionó que “lamentablemente no alcanzan los recursos para darle a todos, y por eso quisimos hacer un proyecto de financiación para el gasto social, pero los senadores no la aprobaron; es que ni siquiera debaten las reformas del presidente. Como es Petro, hay que negarle todo sin importar las necesidades del pueblo”.

Bolívar enfatizó que estas entregas de Prosperidad Social seguirán en los demás sectores del departamento.

Por su parte, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, comentó que estas entregas de Prosperidad Social son: “una ayuda para las personas más vulnerables de Soledad. Nosotros hicimos una gestión desde hace un tiempo en Barranquilla para traer estas ayudas, y el Gobierno nos cumplió hoy”.

Entre las beneficiarias con las ayudas de Prosperidad Social se encuentra Pilar Bello, quien le tomó por sorpresa el llamado para recibir el beneficio.

“Estoy muy alegre, el evento me emocionó bastante porque es una ayuda que no esperaba. Yo me inscribí, fue hace unas semanas y ya recibí este beneficio; ojalá le llegue a más personas”, comentó.