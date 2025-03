La situación del sistema de salud en el país se ha convertido en un verdadero “dolor de cabeza” para centenares de usuarios de las EPS, quienes enfrentan demoras constantes en la entrega de medicamentos, una problemática que ha ido en aumento durante los últimos meses.

En Barranquilla, la situación se vuelve aún más compleja. Los usuarios han reportado que los gestores farmacéuticos siguen sin dar respuesta a sus requerimientos de medicamentos para tratar diversas enfermedades y comorbilidades.

EL HERALDO realizó un recorrido por varias farmacéuticas habilitadas para la distribución de estos medicamentos y pudo constatar la gravedad de la situación. Los pacientes, desesperados, aseguraron estar “con las manos en la cabeza” al no recibir sus fórmulas médicas desde el año anterior.

En una de las sedes de Audifarma ubicada en el norte de la ciudad de Barranquilla, el ciudadano Pedro Ramayá contó que ha enfrentado dificultades para que le entreguen un medicamento que su madre utiliza para el tratamiento del Alzheimer. Comentó que ha estado intentando obtenerlo desde hace tres meses, pero no lo han podido entregar y ha tenido que comprarlo por su cuenta a un costo de 60 mil pesos mensuales.

Asimismo, señaló que tras acudir a reclamar a la EPS Mutualser, ha encontrado que el proceso es lento y que no recibe soluciones satisfactorias sobre la entrega del medicamento.

“Cómo no me las entregan me ha tocado buscarlas por mi cuenta y todos los meses son $60 mil pesos. Es algo que no debería ocurrir ya que se debe garantizar la prestación de salud integral y el Estado debe responder”, sostuvo el hombre.

A su turno, el usuario Carlos Martínez sostuvo que desde diciembre no le han entregado sus medicamentos por lo que luego de recibir un mensaje que afirmaba que ya contaban con los medicamentos decidió acercarse a Audifarma; sin embargo, sus esperanzas se las llevó el viento tras varias horas de espera que fueron en vano.

En lugar de recibirlos, ha tenido que comprarlos en una farmacia institucional, donde le venden cada pastilla a $6 mil. Señaló, además, que ha enfrentado problemas para reclamar sus medicamentos, ya que le dan solo tres fórmulas al mes y siempre le ponen un “pendiente” en lugar de entregarle el tratamiento que necesita para manejar el dolor tras haber pasado por dos cirugías de columna.

“La situación se ha vuelto frustrante, ya que siento que no recibo ninguna solución y mi médico del dolor afirma que esas son las medicinas que debo tomar”, añadió Martínez.

Más historias

Nelcy Cantillo, usuaria de la Nueva EPS, expresó su frustración porque no ha recibido medicamentos desde el mes de diciembre, a pesar de ser paciente oncológica y tener cuatro fórmulas pendientes.

Afirmó que ha tenido que comprarlos por su cuenta, lo cual considera injusto, ya que paga por el servicio.

Por otro lado mencionó que aunque entiende que el personal de atención al cliente de Cafam no tiene la culpa, estos no son amables y que, tras esperar en filas largas, no recibe respuestas satisfactorias por la falta de entrega de medicamentos.

“Tengo cuatro fórmulas. Acabo de venir de urgencia a reclamar los medicamentos y tampoco lo hay. Ni acetaminofén hay. Me ha tocado comprarlos y no son medicamentos baratos, sino que oscilan en más de $200 mil”, puntualizó.

Otros usuarios elevaron un clamor al Gobierno nacional para que se tomen las medidas pertinentes para garantizar el acceso a la salud integral y la entrega de medicamentos.

Invima activa plan de contingencia para acelerar trámites

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha implementado un conjunto de medidas con el objetivo de agilizar los más de 14 mil trámites relacionados con los registros sanitarios y procesos asociados a medicamentos.

Mediante un acto administrativo, la entidad adoptó un plan de contingencia con una duración de seis meses, enfocado en la racionalización y el fortalecimiento de las capacidades estructurales y procedimentales para la expedición y modificación de registros sanitarios, así como los trámites vinculados, a cargo de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos.

La entidad ha realizado ajustes en los procedimientos para hacer más eficiente la expedición de los registros, incluyendo la realización de reuniones y comunicaciones con los solicitantes de los trámites.

El objetivo es resolver, aclarar y complementar la información requerida dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.

El director general del Invima, Francisco Rossi, explicó que el propósito de estas medidas es tomar decisiones de manera rápida, así como resolver las solicitudes y procesos relacionados con los registros sanitarios y las autorizaciones para la distribución de medicamentos.

