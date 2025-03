“Ínfulas de dictador”. Así han calificado al presidente Gustavo Petro luego de que durante su intervención en un evento en Los Patios, Norte de Santander, llamara a la Supersalud a allanar las “bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población”.

“El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, fue la orden del mandatario aunque no posee las facultades legales para tomar tal decisión.

Desde Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro denuncia que las gestoras farmacéuticas están “acaparando la insulina”, ante esto el mandatario solicitó @Supersalud identificar las bodegas donde estén los medicamentos: "Yo le pedí al superintendente de Salud que allí… pic.twitter.com/Rrd0XM4KKT — mapiaguilars (@mapias15) March 21, 2025

Ante esto, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, le “cantó la tabla” a Petro comparándolo con Hugo Chávez, gestor del régimen venezolano, quien también arremetió en su momento a la empresa La Polar, compañía venezolana dueña de muchas marcas de comida.

“Desde Norte de Santander, Petro lanza amenazas que recuerdan al modelo chavista: habla de “allanamientos” con Policía y Ejército a bodegas de medicamentos, como si la justicia pudiera reemplazarse con capricho presidencial. Petro no gobierna con soluciones, sino con intimidación”, enfatizó la opositora.

Además, sostuvo que este tipo de declaraciones “generan pánico, distorsionan el mercado y ahuyentan la inversión. Lo vimos en Venezuela con Chávez, cuando atacaba empresas como La Polar. Hoy el blanco son las gestoras farmacéuticas que garantizan insulina para miles de colombianos”.

Y es que las farmacéuticas enfrentan escasez de fármacos lo que se refleja en la negación de muchos de estos a los pacientes de distintas EPS en el país. Incluso, en Cali, usuarios de Nueva EPS han acampado desde el jueves a las afueras de Disfarma para poder obtener un turno en la mañana de este viernes.

#DemocraciaEnAccion

12 o más horas haciendo fila para que te digan NO hay medicamentos .

El cambio..... pic.twitter.com/vVtTLZkNST — Mauricio Mora (@supershadai) March 21, 2025

Sobre esto Médicos de Colombia ha dicho que esto es “la gran debacle” que “puede llegar a ser peor que la pandemia en términos de gastos, vidas y salud pérdida”.

Por su parte, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, indicó que el hecho sucedido en Cali son las consecuencias de la intervención de la Supersalud a Nueva EPS. “Está el gran logro de Gustavo Petro y Guillermo Jaramillo (…) Lo que han hecho es criminal”.