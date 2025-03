El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar aprovechó su vista al municipio de Soledad este sábado para pedirle a todos los atlanticenses que voten en la consulta popular del presidente Gustavo Petro para aprobar las reformas sociales del Gobierno.

“El presidente sacó una manera constitucional de hacer que la gente decida por ellos mismos su futuro, ya que todas las reformas sociales se las niegan, tenemos que ir a esa convocatoria y conseguir casi 14 millones de votos para que se aprueben los proyectos, porque el Congreso les dio la espalda”, comentó.

De igual manera, detalló que “hay que acabar con la democracia representativa, porque el voto a los congresistas solo favorece a unas elites, así que tenemos que tomar las riendas desde el pueblo, ya lo demostramos en las calles con varias manifestaciones en toso el país, esto tiene que reflejarse en los votos.

Bolívar también comentó que uno de los pilares principales de la consulta es la reforma pensional.

“El presidente dice que hay darles una cotización digna, un bono pensional, no de ochenta mil pesos que no alcanzan ni para el bus para ir a reclamarlos, sino de $230 mil, y en esa reforma no solo entra la tercera edad, también los vendedores informales, porque un país que no genera empleo formal tiene que ayudar al que se rebusca, así como tenemos que pagarle a los campesinos que recogieron café”, señaló.

Advirtió a los presentes en el evento sobre las elecciones de 2026. “Mucho cuidado con elegir a estos congresistas que se opusieron a las reformas, voten bien, desde la consulta popular partiremos para lo que serán los próximos cuatro años en el país”.