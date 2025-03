Edwin Palma, ministro de Minas y energía, le salió el paso a los anuncios del sector energético en cuanto a los posibles apagones y aseguró que en Colombia hay suficiente energía para evitar racionamientos en el país.

Invitó a las empresarios y diferentes sectores no seguir amenazando al país con apagones y racionamientos, puesto que, a pesar que lo han venido anunciando desde agosto de 2022, esto no ha sucedido.

Le puede interesar: Minminas anunció que eliminación de la tercerización laboral podría ser vía decreto

Con respecto a la petición de la superintendencia a las empresas generadoras de energía aplicar el principio de Solidaridad, dijo que este ente lo hizo dentro de su autonomía e independencia.

“Nosotros no tenemos ninguna competencia adicional. Lo único que pudiese adicionar a ese llamado que ha hecho es que estamos trabajando desde el Ministerio de Minas y Energía, como lo hemos dicho, para intervenir el mercado eléctrico”, dijo.

Asimismo, señaló que, afortunadamente, el clima está ayudando para tener unas tarifas de energía en buen precio para toda la costa Caribe.

Y agregó que “en el año 2025, estando yo al frente del proceso de intervención, logramos cerrar la contratación, hacerlo de manera directa, gracias a la regulación transitoria que hizo la Comisión de Regulación se Energía y Gas (Creg)”, señaló Palma.

Además: Cuenta regresiva para mesas de concertación entre Barranquilla, Puerto e Igac

Seguidamente, aseguró que Diana Bustamante será la nueva agente interventora, quien asumirá el reto de seguir negociando la energía.

“La nueva agente especial, quien por demás tiene gran experiencia en la negociación de la energía en el mercado mayorista y seguramente le irá bien consiguiendo energía para mantener unas tarifas estables para los usuarios”.

Por otro lado, cuestionó los anuncios de apagones por parte del sector energético: “si el Gobierno nacional no hubiese intervenido esta empresa, quizá estos tres departamentos ya hubiesen experimentado apagones o racionamientos”.

Y agregó: “Por fortuna el gobierno decide intervenir la empresa. No ha sido una tarea fácil, no ha sido una tarea sencilla, pero lo cierto y lo concreto es que ningún municipio del país, bueno, salvo una situación concreta a final del año pasado en Puerto Carreño, ha experimentado apagones ni racionamientos y trabajaremos y estamos trabajando para que eso no suceda en los próximos años, porque nadie quiere vivir sin energía y sin gas”, subrayó.

Lea también: ¿Presión del Gobierno para garantizar energía a Air-e?