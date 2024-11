El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, señaló que la decisión por parte del Ministerio de Transporte de suspender el cobro del peaje de Papiros para los vehículos Categoría uno y dos por seis meses, es una oportunidad para seguir buscando soluciones económicas para asumir el mantenimiento del tramo vial.

“No, no preocupa. Nos da la oportunidad de hacer más profundo los análisis, los estudios que tenemos que hacer para poder tomar una decisión cada vez más certera. Lo que nos preocupa del peaje no solamente es la parte económica, sino la parte mecánica y la parte operativa”, así lo manifestó el gobernador durante la instalación del evento de mujeres, “Women, Working for the Word” que se lleva a cabo en Cajacopi Norte.

Y agregó, que tiene claro que en este tramo de 12 kilómetros vial de la vía al mar entre Barranquilla y Puerto Colombia, debe haber una manera de manejar la parte financiera que “tiene que haber un equilibrio económico del contrato, pero podría haber varias alternativas que son las que yo creo que tenemos que analizar”, reiteró.

Dijo además que se necesitan ampliar el número de vías alternas para evitar el congestionamiento que se presenta en este lugar en las horas picos, con cobro o sin el cobro del peaje.

“Realmente creo que tenemos que ampliar mucho la parte de la parte vial para que haya un tráfico expedido. Porque es que eso tiene dos horas pico, que es la entrada y la salida de los colegio que es cuando más complicaciones tenemos y tenemos que buscar una solución. Tendremos que incluso buscar vías alterna”.

En se sentido se refirió a la vía de Juan Mina y de Olaya Herrera, “no hay ninguna otra vía. Nosotros ya estamos pensando en una vía que iría a la extensión de la segunda circunvalar para llegar directo a Puerto Colombia. Eso nos abriría nuevos espacios de desarrollo en esa zona”, sostuvo.

Valorización

Ante los recientes cuestionamientos que hizo la ministra de Transporte, María Constaza García, coincidió con los gremios y congresistas en que hay que seguir defendiendo a la comunidad. “Yo creo que, evidentemente, todo lo que implique cobro, todo lo que indique gasto por parte de la comunidad, va a ser defendido por los parlamentarios, y obviamente el Estado tiene que buscar mecanismos de financiación. Entonces yo creo que tenemos que sentarnos a trabajar ese tema con ella”.

Para el gobernador Verano tanto el tema con el peaje y valorización es uno solo y se reduce en la manera de tener como financiar todo lo referente a la infraestructura vial del departamento del Atlántico.

“La valorización, que se quiere cobrar, y que ya está anunciando el Ministro de Transporte con el peaje de Papiros. Son lo uno y lo otro de una u otra manera es un solo tema. Si queremos más vías, si queremos ampliar nuestra estructura vial, nosotros tenemos que buscar cómo vamos a financiar esas nuevas aspiraciones que tenemos en materia de vías, porque queremos cada vez más dobles calzadas, que cubran más áreas de nuestro propio desarrollo y eso es la única manera realmente teniendo un paquete de financiación claro, concreto y que podamos, para poder exigir”, expresó el mandatario.

Fue enfático en asegurar que lo que se necesita es ponerse de acuerdo con la comunidad, “porque una de las exigencias de los sistemas de valorización es que tiene que haber unos acuerdos con la misma comunidad para que haya total armonía en los procesos de cobro”, indicó.