El Ministerio de Transporte sigue avanzando en la fase de la socialización del proyecto del cobro de valorización en la ruta Barranquilla-Cartagena Circunvalar de la Prosperidad, pese a las quejas, reclamos y observaciones realizadas por diferentes sectores de la comunidad, empresarios y políticos de la región.

Así lo dejó saber la mañana de este martes 5 de noviembre, en una alocución a través de las redes sociales donde la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, volvió a defender el cobro de las múltiples criticas nacidas de diferentes sectores.

“La valorización no busca cobrar el valor que se termina invirtiéndose en hacer una obra, sino el beneficio que se genera en el valor del suelo por cuenta de las inversiones que se hacen. Acá empiezan a generarse una serie de imprecisiones: la primera es que no es un impuesto, en el caso del proyecto Barranquilla-Cartagena, se establece que 147 mil de esos predios van a terminar siendo objeto de la valoración, por lo cual es muy importante poder establecer la capacidad de pago, hoy estamos en una fase que es muy importante, una socialización que nos exige la norma, sobre lo cual logramos un hito, que fue la publicación del censo predial”, afirmó.

En lo que corresponde al sector del corredor vial que corresponde al Atlántico, son 10 municipios los que se verán afectados por el cobro de la medida. Igualmente, dijo que no es una prueba, ensayo, ni piloto. Sino, en su mirada, una medida bien articulada.

“Esto no es un piloto. Es el primer proyecto que nos ha permitido diseñar todos los aspectos que deben aplicarse para un cobro de valorización, los procesos al interior del Invías y de la ANI. Es muy importante señalar que no es un piloto, ni es inequitativa, porque pertenece a un marco regulatorio y responde a la capacidad de pago de 147 mil predios y no es antitécnica porque se ha establecido con una metodología”, resumió.

La ministra García Alicastro también definió bien quienes son los que están exentos del cobro: Viviendas familiares en estratos unos, dos y tres, los de Sisbén A y B y las unidades agrícolas familiares.

Sin embargo, aquellos propietarios de múltiples predios en estratos unos, dos y tres; deberán pagar como tope máximo hasta una vez lo que han reconocido en su pago tradicional de predial en la región.

El valor del cobro

Una de las más importantes novedades reveladas llegó por parte de Juan Carlos Montenegro, director de Invías, quien finalmente tocó la pregunta que hace tiempo se hacen los usuarios y dueños de predios en la vía: ¿Cuánto habrá que pagar?

“Esos topes los hemos definido, en función de la condición predial y la capacidad económica y la condición socioeconómica del poseedor del predio, definimos que los topes máximos estarían entre uno, dos o máximo tres impuestos prediales de lo que se paga en la zona”, comentó el funcionario.

Puntualmente, el valor de pago se medirá por el costo del predial y en función de qué tan beneficiado esté de la obra, lo máximo que se le cobrará es tres veces ese precio.

“Es decir, los predios de mayor capacidad de pago, de mayor condición de recuperación del beneficio de la obra en las condiciones en las cuales está en el territorio, su tope máximo estará hasta en tres veces el impuesto predial que tradicionalmente han pagado en el territorio. En los estratos 1, 2 y 3, solo aquellas personas que tengan dos o más predios en el territorio, que tengan esta condición, su tope máximo de pago es de hasta una vez que lo que han reconocido en su pago tradicional del predial en la región. Estamos en una etapa de socialización, le estamos contando a la comunidad del Caribe, el recibo será repartido hasta el próximo año y el cobro, en marzo”, explicó.

Este anuncio no cayó en gracia de los que se oponen al cobro, como el congresista por Atlántico, Carlos Meisel, perteneciente al partido Centro Democrático.

“Sin sonrojarse, el director del Invías dice que los cobros de valorización vendrán por uno, dos o hasta tres veces el valor del monto que pagan los ciudadanos por el predial. La gente a duras penas puede pagar ese. Empieza formalmente la expropiación en Colombia”, expresó en su cuenta de X (antes Twitter).

A su turno, el presidente de la ANI, Francisco Ospina, reseñó que el estado de la Circunvalar de la Prosperidad está terminado y operativo.

“Las obras que se realizaron en este tramo están terminadas, salvo algunos casos puntuales en la unidad funcional tres, en las que aún el Instituto Nacional de Vías está terminando unas intervenciones particulares y estamos en toda la fase de operación y mantenimiento de la vía Barranquilla-Cartagena Circunvalar de la Prosperidad”.

Recaudo esperado

Finalmente, la ministra de la cartera de Transporte recordó que el valor total del recaudo se redujo casi a la mitad, luego de aplicar los estudios y las exenciones de pago y que el dinero que se recoja únicamente podrá ser utilizado para financiar vías segundarias y soluciones de transporte dentro del mismo territorio, en este caso Atlántico y Bolívar.

“Llegamos al caso de que podíamos cobrar los beneficios de las obras, hasta el valor de la obra, de donde salió el estimado de 2.4 billones de pesos, pero luego de aplicar las excepciones de los estratos y demás, tenemos una proyección de 1.2 billones de pesos”, explicó.

“Nos hemos tomado un tiempo valioso estudiando la capacidad de pago que se tiene en la zona, para poder establecer cuál es ese techo que nos permite saber si un predio tiene, o no, capacidad de pago. Y hemos establecido a lo largo de este proceso de verificación una serie de condiciones para tener el techo a la hora del proceso valorización”, cerró.