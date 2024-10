Tras la decisión de la empresa Air-e de suspender el recaudo de la tasa de seguridad y el alumbrado público en su factura, el gobernador Eduardo Verano fue enfático en que no se pueden tomar decisiones apresuradas porque se afecta la tranquilidad de los atlanticenses.

“No queremos asegurar nada con respecto al recaudo de la tasa hasta que no tengamos muy claramente estudiado la situación jurídica de este anuncio. El alumbrado público es parte de la energía y también la parte de seguridad. Nosotros tendremos que tomar una serie de decisiones porque no se puede improvisar de la noche a la mañana”, dijo el funcionario, quien asistió a la instalación de la Feria de las Economías por la Vida.

El mandatario fue enfático al sostener que “tiene que haber, primero que todo, una decisión que sea sensata, que sea inteligente y que haya también, en caso de que se ratifique esa decisión, un período de transición”.

Mencionó, además, que la idea es elaborar una propuesta para el recaudo de la tasa de seguridad, en el caso de que no se logre un acuerdo para mantener el recaudo en el recibo de energía.

“Tenemos que ser conscientes que no estamos jugando con los dineros públicos, estamos tomando decisiones que tienen que ver con la seguridad y con el alumbrado público que es la base de la seguridad. Sin alumbrado público las cifras de inseguridad se nos dispararían”, explicó.

Verano sostuvo que hay varios tipos de delincuencia, las cuales pueden emerger si no se garantiza la seguridad a los atlanticenses: “Tendríamos dos elementos que podrían ir en contra de la tranquilidad y la seguridad de nuestra gente. No alumbrado público y no tasa de seguridad es entregarle la sociedad a las bandas de gente delincuencial y eso yo creo que no es lo que queremos”.