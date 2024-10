A partir del mes de noviembre, la empresa Air-e dejará de recaudar la tasa de seguridad, alumbrado público y aseo para los usuarios de Atlántico.

Esta decisión fue anunciada por el agente interventor, Carlos Diago, quien explicó que hace parte de las medidas que se han puesto en marcha para reducir las tarifas de energía en la región.

“No vamos a ser recaudadores de terceros porque estaríamos incurriendo en una actuación anticonstitucional. El servicio de energía está protegido constitucionalmente y no se puede retardar o afectar por cosas de terceros”, indicó el agente interventor en diálogo con EL HERALDO.

De acuerdo con Diago, esta decisión se suma a la suspensión del cobro de opción tarifaria, que se empezó a hacer efectivo desde este mes de octubre y corresponde a una disminución cercana al 20 % en el precio del kilovatio hora.

El agente interventor fue enfático al sostener que avanzan en las notificaciones a las entidades correspondientes para que definan la ruta de recaudo.

“Espero que no me introduzcan demandas por proteger a los usuarios constitucionalmente protegidos. Les estamos avisando con 30 días de anticipación para que busquen otro recaudador de sus impuestos, tasas, contribuciones, entre otros”, agregó.

Destacó que esta decisión se puede adoptar de forma unilateral: “Soy un agente especial revestido de poderes y de obligaciones. Si yo incumplo mi obligación, estoy faltando al juramento que hice de proteger la Constitución; que los otros no lo hayan hecho, no tengo que ver con eso, pero en el momento en que es mi deber y mi responsabilidad”.

Sostuvo que no tiene conocimiento si existe algún pago pendiente a la Gobernación o al Distrito debido al hackeo que sufrió la compañía previo al inicio de la intervención.

“Tendrán que mostrarnos los soportes. Es un acuerdo de terceros en el que no estamos involucrados y nos quieren involucrar. Si les debemos plata no se las vamos a pagar, porque es un cobro anticonstitucional; si quieren, que me demanden y yo tengo mi defensa”, enfatizó.

Reconoció que la facturación está retrasada, pero que “ningún usuario recibirá la facturación de octubre sin haber recibido la de septiembre”.