La competencia se “aprieta” en MasterChef Celebrity cuando ya solo quedan diez cocineros quienes se disputan el primer lugar del reality y las tensiones y fricciones entre los participantes también se ponen más intensas.

En el más reciente capítulo, el 93, hubo un hecho que causó disgusto no solo entre los televidentes sino también al interior de la competencia.

En esta nueva prueba, un reto de campo, los cocineros prepararon canapés para los colaboradores de Nissan para lo que tuvieron 75 minutos para hacerlo. Los comensales fueron los encargados de dar la calificación y el inicio fue escalafonado.

Primero inició el equipo rojo, conformado por Martina La Peligrosa, Juan Pablo Llanos y Vicky Berrío, quienes no tuvieron tiempo para planear, pero a los que las ideas les llegaron en el camino; el siguiente fue el azul integrado por Jacko, Carolina Cuervo, Paola Rey y Cony Camelo, esta última la manzana de la discordia.

Y finalmente el equipo morado, completado por el trío de Caterine Ibarguen, Dominica Duque y Nina Caicedo, quienes mostraron algunas dificultades en el camino.

Tras la degustación, los participantes conocen los puntajes y es el equipo azul el que logra evitar el delantal negro, llenando de emoción el momento y haciendo subir al balcón a Jacko, Carolina, Paola y Cony.

Pero la salvación de Cony no cayó del todo bien pues cabe recordar que la actriz se había ausentado de varios capítulos porque estaba enferma y tan solo se logró reincorporar en este capítulo en el que se salvó de la eliminación de esta semana.

Particularmente, Martina fue la expresó su disgusto con la subida al balcón de Cony pues aseguró que cuando ella también no pudo asistir por la misma razón, una vez regresó fue directo al reto de eliminación sin ninguna posibilidad de poder salvarse en otras pruebas.

“A mí personalmente me parece súper injusto que Cony siquiera haya tenido que participar, yo también estuve por fuera de la competencia por asuntos de salud y volví directo a una eliminación. Entonces me parece injusto que haya podido jugar, sin tiempo, además, y que haya ganado y se haya salvado me parece injusto realmente”, indicó.

Cabe recordar que esto mismo le ocurrió a Víctor Mallarino, otro exparticipante que luego de varias ausencias tuvo que enfrentar la eliminación.

Pero Martina no fue la única inconforme, Cony fue rápidamente tendencia en X donde recibió comentarios de todo tipo, pero los más frecuentes eran de molestia.

“Saben que pasan con estas salvaciones como las de Cony, que crean una desmotivación en los demás concursantes, además de crear un ambiente muy feo”, “bravo MasterChef Celebrity sigan premiando la mediocridad de Cony Camelo. ¡Bravo!”, “no puede ser que Cony se salvó. Cancelen esto”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.