Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora Claudia Bahamón compartió con sus seguidores una anécdota que recuerda bien. Contó que estuvo invitada a formar parte del elenco de una telenovela del Canal RCN llamada Rojo carmesí, pero después de haber empezado el rodaje de la misma fue reemplazada.

Bahamón explicó que ya había grabado varias escenas, pero justo fue el momento en que se enfermó: “Ahí fue cuando me enfermé del ‘pechito’, me quedé sin voz, tuve que ser internada y me sacaron del proyecto”, dijo.

“Mis escenas se archivaron y me reemplazaron”, agregó Claudia, quien además explicó que fue la misma razón por la cual no estuvo en varios capítulos del reality de cocina.

“Vamos a ‘chismosear’ un ratico. Imagínense que grabé un par de escenas para Rojo carmesí, pero a ese rodaje llegué muy mal del pechito. Al día siguiente me enfermé mal, terminé en el hospital con crisis pulmonar. Esa vez tampoco pude ir a Masterchef. Tampoco terminé mi actuación estelar en Rojo carmesí”, fue lo que explicó Bahamón.

Añadió en su relato: “Les cuento que mis escenas se archivaron y, me reemplazaron por otra actriz. Ustedes se perdieron de la actuación que me daría un Oscar de la academia, (risas). Solo quería dejarles ese chisme que fue, pero que no pudo ser… Bueno y Cris (Cristina Warner) la más divina y paciente del mundo. Muy difícil ser actriz. Mi admiración total”.