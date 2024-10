Billie Joe Armstrong, vocalista de la reconocida banda de punk ‘Green Day’, ha generado controversia en redes sociales por levantar una máscara de Donald Trump con la palabra “IDIOT”, que traduce idiota en español, durante el concierto inaugural de la gira Saviors Tour en Washington, D.C.

Leer más: “No saben qué hacer con la plata”: colombiano sobre los ricos en Suiza

En videos captados por los miles de seguidores, se observa el momento en que un fanático lanza la máscara del candidato republicano con la palabra “IDIOT” escrito en la frente, que es recibida por Armstrong mientras interpreta la emblemática canción ‘American Idiot’.

Armstrong cambió la letra de American Idiot a I’m not part of the MAGA (Make America Great Again, slogan de Trump) agenda, de su original “I’m not part of a redneck agenda”, como lo ha hecho en otras presentaciones.

De interés: Lalywood presenta su nueva canción ‘Blindada’ junto a Marlon Peroza

En medio del show, Armstrong devolvió la polémica máscara que ofendió a más de uno seguidor del expresidente de los Estados Unidos.

Además, por esta acción se ‘caldearon’ los ánimos en las redes sociales y muchos ciudadanos que apoyan al candidato republicaron expresaron su descontento con el vocalista de ‘Green Day’.

Lea aquí: Morat cierra en Santo Domingo el primer tramo de su gira

“Green Day dio un concierto aquí en DC anoche. Decidieron que sería una buena idea sostener una cabeza de Trump cortada. Solo DOS SEMANAS después de que le dispararan en la cabeza. Esta gente está ENFERMA”, expresó el periodista Nick Sortor a través de su cuenta de X.