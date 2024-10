El cantante Felipe Peláez continúa preparando su concierto sinfónico, que se realizará el 24 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá. Durante la promoción del evento, aprovechó una entrevista para dar varios detalles de su vida personal.

Una de las confesiones que hizo tuvo que ver con Silvestre Dangond. Después que le preguntaron si se llevaba bien con sus colegas del vallenato, aseguró que no tiene problemas con ninguno, pero que con el intérprete de ‘Bacano’ tuvo alguna molestia hace años, algo que aclaró que ya lo superaron.

“Con todos me los llevo bien, con el único que en alguna ocasión tuvimos diferencias fue con Silvestre pero hace muchos años, por culpa de una coautoría de la canción ‘Ahí viene y ahí va'”, dijo Peláez en Tropicana.

Agregó: “Pero, ya estamos grandes para eso. De resto yo me la llevo bien con absolutamente todo el mundo y la posición mía siempre fue diferente a ellos. Yo pasé de darle canciones a casi todos para después ser colega. La composición me dejó los mejores recuerdo con ellos“.

En la entrevista también reveló que tiene una casa en Llanogrande, Antioquia, donde es vecino de famosos con J Balvin y Juan Guillermo Cuadrado.

“En realidad mi vecino es Balvin y no Maluma, pero él no se la pasa allí, no lo veo muy seguido. José casi no viene, está como dos veces al año… Con Cuadrado le digo: ‘Panita'”, dijo.