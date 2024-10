En la televisión colombiana tiene muchas caras conocidas, unos de vieja data y otros que con su forma de ser se han ganado el cariño de los televidentes. Uno de esos es el presentador de La Red, Carlos Vargas, al que su personalidad le ha valido ser el favorito de muchos.

Lea también: Estas son las seis jóvenes que buscan ser reina del Carnaval 2025

Pero el comunicador recientemente reveló que padece de depresión, un trastorno del estado anímico “en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria”, según señala el servicio informativo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, MedlinePlus.

Lea también: James Rodríguez se encuentra en Barranquilla, ¿tiene algo que ver con Junior?

Vargas no solo se quedó con su diagnóstico, quiso ir más allá y recabar en su padecimiento buscando en su árbol genealógico de dónde procedía el trastorno que hoy lo aqueja: “Yo quería saber de dónde venía esta depresión. Empiezo a hacer que es la lectura de lo que soy yo con mi familia y empiezo a acercarme a las constelaciones familiares”.

Lea también: El conmovedor homenaje a Dora Cadavid, quien hizo de Inesita en Betty, la fea

Y añadió que empezó a ver a los familiares “que han sido excluidos porque son asesinos, violadores, ladrones, generan pena; cuando excluye a ese familiar porque da pena, trae la posibilidad de que recaiga más adelante”.

Lea también: Video: mujer murió tras caer de un tercer piso mientras jugaba con un amigo

Luego de su indagación concluyó que “esas lecturas las tenemos nosotros en una crianza que nos forma con el dolor, cuando nos pasa de niños y le reclamamos a los papás, y hasta el punto que uno no sepa de donde viene la historia de la mamá para que me haya tratado así uno no puede juzgar”.